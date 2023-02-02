Baku City Circuit представляет специальную акцию ко Дню молодежи
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Операционная компания Baku City Circuit (BCC) по случаю Дня молодежи - 2 февраля - представляет скидки на билеты Гран-при Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на BCC, в рамках акции билеты на трибуны предлагаются со скидкой 50%. Акция направлена на то, чтобы больше местной молодежи имело возможность наблюдать за F1. Скидки предусмотрены только для студентов, количество билетов ограничено.

Акция распространяется как на студентов, имеющих гражданство, так и на учащихся вузов, имеющих вид на жительство в Азербайджане. Скидками можно воспользоваться, предъявив студенческий билет. Отметим, что приобрести билеты со скидкой студенты могут только в точках продаж нашего города, 1 билет на одного человека:

  • Торговый центр "28 Mall"
  • Торговый центр "Gənclik Mall"
  • Дворец Гейдара Алиева
  • Киоск №1 (М.Расулзаде 3)
  • Киоск №2 (проспект Бюль-бюля, Низами ул.)
  • Центр Службы ASAN №1
  • Центр Службы ASAN №2
  • Центр Службы ASAN №3
  • Центр Службы ASAN №4
  • Сумгаитский центр ASAN

Скидочная кампания продлится до 5 февраля.

Бакинская гонка, считающаяся одной из самых быстрых городских гонок сезона "Формулы-1", пройдет 28-30 апреля, и наша столица впервые примет спринтерскую гонку. BCC приглашает местных юных болельщиков воспользоваться этой скидкой, чтобы разделить это захватывающее дух волнение!

Для получения дополнительной информации вы можете обратиться в колл-центр *6003.