https://news.day.az/sport/1534919.html Известная болгарская гимнастка Катрин Тасева проводит в Баку мастер-класс - ФОТО
Известная болгарская гимнастка Катрин Тасева проводит в Баку мастер-класс - ФОТО
Четвертого февраля в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит мастер-класс под руководством известной болгарской гимнастки, серебряного призера Чемпионата мира по художественной гимнастике Катрин Тасевой, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
Участницы мастер-класса - воспитанницы действующих в регионах и столице Азербайджана гимнастических клубов и отделений по художественной гимнастике.
В мастер-классе принимают участие 160 юных граций в возрасте от 7 до 17 лет.
В ходе занятий Катрин Тасева делится опытом, демонстрирует то, как необходимо выполнять гимнастические элементы и работать с предметами.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре