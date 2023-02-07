Парижский кураж и новые рекорды

Команда Азербайджана по дзюдо завоевала полный комплект наград в столице Олимпиады-2024. Спортсмены прошли проверку "Большим шлемом" в Париже, а заодно переписали ряд любопытных достижений, который позволяют оптимистично смотреть на набирающий обороты сезон.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, до этого момента сборная выигрывала медали всех достоинств в столице Франции в 2007 году, когда на Суперкубке мира чемпионом стал Ниджат Шихализаде (60 кг), серебро взял Эльнур Мамедли (73 кг), а бронзу примерил Мехман Азизов (81 кг). И вот теперь, 16 лет спустя на аналогичном соревновании, но с видоизмененным названием, блистает уже новое поколение. При этом, главный герой Балабей Агаев становится парижским триумфатором уже во второй раз за три года. Но если в 2021 его имя только зажглось на мировом небосклоне, то на сей раз он боролся в ранге одного из главных фаворитов и вновь смог покорить высоту. На пути к финалу он выигрывал исключительно иппоном, а в решающей схватке против хозяина татами Седрика Револа провел победный бросок в дополнительное время.

Теперь Балабей вышел в лидеры среди азербайджанских дзюдоистов по количеству побед на "Большом шлеме" в Париже. Но что гораздо важнее - его отличает завидная стабильность, ведь, начиная с Игр Исламской Солидарности, Агаев поднимался на пьедестал во всех соревнованиях, где участвовал.

Приятно удивил Мурад Фатиев (90 кг), для которого парижский финал стал особенным достижением. Дзюдоист ранее на турнирах "Большого шлема" трижды выигрывал бронзу, но в весе до 81 кг. Теперь же в новой для себя категории он с ходу ворвался в мировую элиту, выдав запоминающийся турнир. В подавляющем большинстве схваток Фатиев выигрывал на морально-волевых качествах, реализовывая свой шанс в "gоlden score". Так было и в полуфинале против бронзового призера чемпионата мира Луки Майсурадзе: встреча с грузином продолжалась более десяти минут. Ну а в финале сказался опыт соперника: Мурад пропустил бросок от экс-чемпиона мира Ноэль Ван Т'Энда из Нидерландов и не смог отыграться. Но в любом случае, выход в финал Фатиева можно назвать сенсацией и борьба, показанная им в Париже, определенно имеет неплохие перспективы.

На своем первом старте года также отличился и Зелим Коцоев (100 кг), примеривший бронзу. Определенно, его потенциал позволял бороться в финале, но в четвертьфинале он получил "хансоку маке" (дисквалификацию) в схватке с Джафаром Костоевым из ОАЭ, которого обыгрывал в малом финале на декабрьском "Мастерсе". А в утешительном блоке Зелим смог нанести поражение двухметровому гиганту из Узбекистана Музаффарбеку Туробоеву: чемпион мира вел в счете, но наш дзюдоист нашел возможность выиграл иппоном. Ну а в схватке за бронзу Коцоев взял реванш у Томы Никифорова за поражение от бельгийца на "Мастерсе". Словом, дзюдоист выдал в Париже рабочий результат. Для Зелима эта медаль уже восьмая в карьере, выигранная на турнирах "Большого шлема", и первая - с "парижской пропиской".

Одним из примечательных событий соревнования стала встреча 9-кратного чемпиона мира, двукратного олимпийского чемпиона Тедди Ринера со спортсменом сборной Азербайджана. Легенда мирового дзюдо, обожествляемый местной публикой, на стадии четвертьфинала противостоял Джамалу Гамзатханову, выигравшего три стартовых поединка, в том числе и у бронзового призера ЧМ Мин-Йонг Кима из Южной Кореи. Джамал смог продержаться против французского супертяжеловеса в основное время схватки, но в дополнительное опыт и класс Тедди сказался. Но сам факт борьбы на равных с Ринером говорит о многом.

Правда, Гамзатханову не удалось завершить свое выступление медалью - в утешительном блоке он уступил Рою Мейеру из Нидерландов, став седьмым. Также седьмое место занял и другой тяжеловес Ушанги Кокаури, который в четвертьфинале проиграл корейцу Джаэ-Гу Юнгу, а в "утешиловке" не справился с Шохрухоном Бахтиоровым из Узбекистана.

Остальные дзюдоисты нашей команды выступили значительно слабее. Например, Эльджан Гаджиев, выигравший серебро Гран-при Португалии, в Париже выбыл из борьбы после первой схватки против доминиканца Дель Орбе, а его товарищ по категории до 81 кг Зелим Цкаев прошел один круг, но затем уступил Ведату Албайраку из Турции.

Одну победу записал в актив Нурлан Османов (73 кг), тогда как Яшар Наджафов проиграл в своем первом же выходе на татами корейцу Джаэ-Хон Ану.

Вместе с тем, полный комплект наград позволил нашей команде завершить "Большой шлем" на четвертом месте в общем зачете, оставив позади таких соперников, как Южная Корея, Израиль, Япония, Монголия, Бразилия, Германия. Первая строчка за хозяевами (4-3-4), далее расположились Нидерланды (2-0-2) и Грузия (2-0-1). Всего же медали завоевали дзюдоисты из 15-ти стран.