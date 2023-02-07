Глава ФИФА Инфантино сделал заявление на фоне землетрясений в Турции и Сирии
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал трагические события в Турции и Сирии, где накануне прошли мощные землетрясения. Его слова передает пресс-служба ФИФА в Twitter, передает Day.Az.
"От имени мирового футбольного сообщества я хотел бы выразить глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто погиб в результате землетрясений в Турции и Сирии. Наши мысли и молитвы с жертвами и с теми, кто пострадал в этой трагедии", - сказал Инфантино.
Напомним, что утром 6 февраля на юге Турции произошло мощное землетрясение.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что землетрясение на юго-востоке страны стало самым мощным с 1939 года.
Эрдоган объявил в Турции семидневный национальный траур по 12 февраля включительно после гибели людей в результате землетрясения.
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