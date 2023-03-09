«ПСЖ» может уволить Галтье

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи сегодня, 9 марта, проведет встречу с руководством клуба, чтобы решить дальнейшую судьбу главного тренера команды Кристофа Галтье, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вчера, 8 марта, "ПСЖ" в гостях уступил мюнхенской "Баварии" (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вылетел из турнира.

Как сообщает Relevo, президенту парижского клуба совершенно не понравилось то, что он увидел на поле в обоих матчах. Аль-Хелаифи недоволен тем, что команда не смогла доставить сопернику проблем и не забила ни одного мяча в двух матчах.

Самоотдача футболистов и некоторые тренерские решения также вызывают у руководства вопросы. Считается, что лидерства в Лиге 1 с отрывом в восемь очков может оказаться недостаточно для того, чтобы Галтье сохранил свой пост.

По информации издания, если клуб примет решение уволить Галтье, вероятным кандидатом на замену станет немецкий тренер Томас Тухель, уже работавший в Париже.

Немецкий специалист возглавляет "ПСЖ" с 2018 по 2020 год. Под руководством Тухеля "ПСЖ" дважды становился чемпионом Франции, выигрывал Кубок страны и Кубок французской лиги, дошел до финала Лиги чемпионов. Тухель также тренировал немецкие "Майнц" и дортмундскую "Боруссию".