У футболиста сборной Ирландии обнаружили аутизм

Футболист "Уигана" и сборной Ирландии Джеймс Макклин в своих соцсетях признался, что врачи обнаружили у него аутизм, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Моя дочь Уиллоу-Айви страдает аутизмом. Я вижу в ней так много черт, которые вижу в себе. Поэтому я решил пройти обследование на предмет аутизма. Некоторое время я размышлял о том, чтобы поделиться этим публично. Я сделал это для Уиллоу-Айви, чтобы дать ей знать, что понимаю ее, и что аутизм не может и не должен удерживать ее от достижения своих целей и мечтаний", - написал Макклин.

Макллин помимо "Уигана" выступал за такие клубы, как "Сандерленд", "Вест Бромвич Альбион" и "Сток Сити".

Макллин и его жена Эрин воспитывают троих детей. Помимо Уиллоу-Айви это старшие дочь Элли-Мэй и сын Джуниор Джеймс.

С 2012 года Макллин выступает за сборную Ирландии. В юношестве он играл за команду Северной Ирландии.

В составе сборной Ирландии Макллин принял участие в двух чемпионатах Европы - 2012 и 2016 годов.

Стоит отметить, что футболист продолжает выступать за свой клуб и национальную команду.