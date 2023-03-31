Роналду впервые показал эксклюзивной Bugatti

Фанатам Криштиану Роналду удалось снять своего кумира на видео в Мадриде прямо за рулем его эксклюзивной Bugatti.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, эксклюзивный Bugatti футболиста в два раза мощнее "Формулы-1" и разгоняется до ста километров меньше чем за три секунды.

Эту шикарную машину футболист купил после того, как неожиданно для всех стал игроком саудовского клуба "Аль-Наср". Кроме Роналду таким автомобилем владеют всего девять человек в мире.