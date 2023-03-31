https://news.day.az/sport/1551301.html Роналду впервые показал эксклюзивной Bugatti - ВИДЕО
Роналду впервые показал эксклюзивной Bugatti - ВИДЕО
Фанатам Криштиану Роналду удалось снять своего кумира на видео в Мадриде прямо за рулем его эксклюзивной Bugatti.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, эксклюзивный Bugatti футболиста в два раза мощнее "Формулы-1" и разгоняется до ста километров меньше чем за три секунды.
Эту шикарную машину футболист купил после того, как неожиданно для всех стал игроком саудовского клуба "Аль-Наср". Кроме Роналду таким автомобилем владеют всего девять человек в мире.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре