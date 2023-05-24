Легенда клуба покинет "Барселону"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба принял решение покинуть каталонский клуб по окончании текущего сезона. Об, как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, сообщает Mundo Deportivo.

Испанский защитник должен официально объявить о своём уходе в ближайшие часы, а во второй половине дня 24 мая Альба предстанет перед СМИ. В воскресенье, 28 мая, он и полузащитник Серхио Бускетс попрощаются с болельщиками "Барселоны" на домашнем стадионе каталонцев.

Контракт Альбы с "Барселоной" был рассчитан ещё на один сезон, однако стороны пришли к соглашению о расставании.

За 11 сезонов в составе "Барселоны" Альба сыграл 458 матчей, отметившись в них 27 забитыми мячами и 99 результативными передачами. 34-летний защитник завоевал с каталонцами 18 трофеев, шесть раз став чемпионом Испании и один раз одержав победу в Лиге чемпионов.

Ранее мы писали о том, что "Барселона" готовится привлечь звезду АПЛ.