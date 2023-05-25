https://news.day.az/sport/1567489.html "Рома" планирует усилиться летом
"Рома" планирует усилиться летом
Полузащитник "Зенита" Вендел попал в сферу интересов "Ромы", передает Day.Az со ссылкой на Спорт-Экспресс.
По информации источника, 25-летний бразилец настроен на уход из "Зенита" в летнее трансферное окно. Проблемой может стать стоимость игрока - петербуржцы ходят за полузащитника около 20 миллионов евро.
Вендел выступает за "Зенит" с 2020 года. В текущем сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 5 голевых передач.
Ранее мы писали о том, что азербайджанский клуб может встретиться с Зенитом в рамках международного футбольного турнира.
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