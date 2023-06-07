Месси переходит в другой клуб

Чемпион мира по футболу 2022 года и семикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси принял решение продолжить свою карьеру в американском клубе "Интер Майами", сообщила испанская газета Mundo Deportivo, передает Day.Az.

Месси выразил свое намерение в интервью, где он указал, что он хочет уехать из Европы, уйти из фокуса внимания и больше времени уделять своей семье.

Испанская газета Sport сообщила 2 июня, что "Интер Майами" предложил Месси четырехлетний контракт на общую сумму 200 миллионов долларов.