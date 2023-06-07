https://news.day.az/sport/1571473.html Месси переходит в другой клуб
Месси переходит в другой клуб
Чемпион мира по футболу 2022 года и семикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси принял решение продолжить свою карьеру в американском клубе "Интер Майами", сообщила испанская газета Mundo Deportivo, передает Day.Az.
Месси выразил свое намерение в интервью, где он указал, что он хочет уехать из Европы, уйти из фокуса внимания и больше времени уделять своей семье.
Испанская газета Sport сообщила 2 июня, что "Интер Майами" предложил Месси четырехлетний контракт на общую сумму 200 миллионов долларов.
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