https://news.day.az/sport/1590710.html Азербайджан начал ЕВРО с победы над Чехией
Азербайджан начал ЕВРО с победы над Чехией
Женская сборная Азербайджана по волейболу сегодня начала выступление на чемпионате Европы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в группе С, матчи которой проходят в Дюссельдорфе, наша команда провела первый матч на турнире против Чехии, добившись красивой победы со счетом 3:0.
Первый тур группового этапа ЕВРО
Азербайджан - Чехия 3:0 (25:21, 25:10, 25:15)
Азербайджан - Чехия 3:0 (25:21, 25:10, 25:15)
Также в группе сыграют Турция, Германия, Швеция и Греция. Четыре лучшие команды из группы пройдут в следующий круг. Накануне Германия обыграла гречанок (3:0) и захватила лидерство.
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