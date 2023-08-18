Азербайджан начал ЕВРО с победы над Чехией

Женская сборная Азербайджана по волейболу сегодня начала выступление на чемпионате Европы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в группе С, матчи которой проходят в Дюссельдорфе, наша команда провела первый матч на турнире против Чехии, добившись красивой победы со счетом 3:0.

Первый тур группового этапа ЕВРО

Азербайджан - Чехия 3:0 (25:21, 25:10, 25:15)

Также в группе сыграют Турция, Германия, Швеция и Греция. Четыре лучшие команды из группы пройдут в следующий круг. Накануне Германия обыграла гречанок (3:0) и захватила лидерство.