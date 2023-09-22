Азербайджанские теннисисты завоевали еще четыре медали на турнире WTT Youth Contender

Азербайджанские спортсмены завоевали очередные награды на турнире WTT Youth Contender мировой серии по настольному теннису в Батуми (Грузия).

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Федерации тенниса Азербайджана, пары Адиль Ахмедзаде - Марзия Нурматова и Ляман Абдулгамидова - Том Клоссет (Бельгия), проиграв только в финале соревнований смешанного парного разряда, завоевали серебряные медали. Между тем Айлин Аскерова и Гусейн Эйлазов, Земфира Микаилова и ее турецкий коллега Мухаммед Атагюль удостоились бронзовой награды.

Напомним, что в предыдущие дни соревнований наши спортсмены завоевали еще пять бронзовых медалей.

Примечательно, что азербайджанские теннисисты на соревнованиях одержали убедительную победу над восемью армянскими спортсменами.

В пятницу члены сборной страны Адиль Ахмедзаде, Рустам Гаджилы, Гусейн Эйлазов, Онур Гулузаде и Тунар Багиров примут участие в индивидуальных соревнованиях.