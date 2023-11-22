Азербайджанские борцы выиграли пять наград в Узбекистане

В Гюлюстане (Узбекистан) завершился чемпионат мира по борьбе на поясах в пяти различных видах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда Азербайджана по итогам соревнований выиграла пять медалей. Наибольшее количество медалей завоевала Мелекханым Мамедова, которая отличился как в классическом, так и в вольном стиле, завоевав одну серебряную и две бронзовые награды. Одно серебро и бронза на счету Эльнура Абдуллаева.

Следует отметить, что в последние годы чемпионаты мира по борьбе на поясах традиционно проходят в Узбекистане. В прошлом году мундиаль принимал Наманган и тогда азербайджанские спортсмены выиграли пять наград.

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