"Бенфика" получит бонус за трансфер Нуньеса

"Ливерпуль" заплатил € 9,8 млн "Бенфике" за нападающего Дарвина Нуньеса в качестве бонусов за 60-й проведённый уругвайцем матч в составе мерсисайдского клуба, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

В "Ливерпуль" Нуньес перебрался летом 2022 года. € 73,3 млн мерсисайдцы заплатили сразу, а ещё часть средств была положена "Бенфике" в качестве бонусов. Когда уругваец провёл 10 матчей за "красных", португальцы получили € 5 млн дополнительных выплат, а после игры с "Манчестер Сити", которая стала для Нуньеса 60-й в составе "Ливерпуля", "Бенфике" заплатили ещё € 9,8 млн. Таким образом, общая сумма трансфера Нуньеса в мерсисайдский клуб составила € 88 млн, что делает уругвайца самым дорогим игроком в истории "Ливерпуля".

В нынешнем сезоне 23-летний форвард провёл 12 матчей за "красных" в рамках АПЛ, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

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