Проходит заключительный соревновательный день чемпионата Азербайджана и первенства Баку по мужской и женской спортивной гимнастике

Во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики в Баку проходит заключительный соревновательный день 28-го чемпионата Азербайджана и открытого первенства Баку по мужской спортивной гимнастике, 7-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по женской спортивной гимнастике, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

В соревнованиях принимают участие 60 спортсменов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике, Олимпийский спортивный комплекс в Сумгайте, Культурный центр "Зиря", а также спортивное отделение в Балакене.

Соревнования по мужской спортивной гимнастике проходят среди гимнастов в возрастной категории "младшие" (2016 года рождения), "малыши" (2014-2015 г.р.), "дети" (2012-2013 г.р.), "пре-юниоры" (2010-2011 г.р.), "юниоры" (2008-2009 г.р. - категория B; 2006-2007 г.р. - категория A), "взрослые" (2005 года рождения и старше).

Соревнования по женской спортивной гимнастике проходят среди спортсменок в возрастной категории "дети" (2013-2014 г.р.), "пре-юниорки" (2011-2012 г.р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.) и "взрослые" (2007 года рождения и старше).

Соревнования проходят с 30 ноября по первое декабря 2023 года.

Сегодня будут определены победители и призеры 28-го чемпионата Азербайджана и открытого первенства Баку по мужской спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье среди спортсменов в возрастной категории "малыши", "дети", "пре-юниоры", а также среди "юниоров" и "взрослых" по отдельным снарядам (опорный прыжок, вольные упражнения, упражнения на гимнастическом коне, кольцах, параллельных брусьях и перекладине).

Также определятся победительницы и призерки 7-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по женской спортивной гимнастике среди спортсменок в возрастной категории "пре-юниорки", "юниорки", "взрослые" по отдельным снарядам (опорный прыжок, упражнения на разновысоких брусьях, бревне, вольные упражнения).