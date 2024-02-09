Тренер «ПСЖ» высказался о травме Мбаппе в преддверии матча ЛЧ

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике высказался о характере травмы форварда своей команды Килиана Мбаппе, которую тот получил в матче 1/8 финала Кубка Франции с "Брестом" (3:1), передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Француз повредил лодыжку, однако смог доиграть до финального свистка.

"Что касается травмы Килиана, то какие-то прогнозы можно будет делать после того, как он пройдёт обследование. Ясно одно - он получил сильный удар по лодыжке. Однако если Килиан остался на поле и смог продолжить матч - значит, всё не так плохо", - приводит слова Энрике Le Parisien.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за "ПСЖ" 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 180 млн.

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