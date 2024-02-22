Постараюсь сделать все возможное, чтобы завоевать лицензию на Олимпиаду

Постараюсь сделать все возможное, чтобы завоевать лицензию на Олимпийские игры-2024.

Как передает Day.Az, об этом в четверг Trend сказала член сборной Азербайджана по прыжкам на батуте, гимнастка Сельджан Махсудова.

"Уже завтра стартует первое соревнование 2024 года - Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Кубок мира - лицензионный на Олимпийские игры-2024. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы завоевать лицензию на Игры. С детства у меня есть мечта - участвовать в Олимпийских играх, и думаю, что справлюсь", - отметила она.

По словам спортсменки, к Кубку мира она подготовилась хорошо. "Прыжки мы улучшили, и если в прошлом году были некоторые ошибки, в этом году мы их исправили. Надеюсь, завтра выступлю хорошо", - подчеркнула Махсудова.

Говоря о соперниках, Сельджан Махсудова отметила, что в Кубке мира в Баку участвуют спортсменки, за выступлениями которых она с интересом наблюдает.

"У Брайони Пейдж из Великобритании, а также у гимнасток из Китая и Японии хорошая техника прыжков", - добавила азербайджанская гимнастка.

Отметим, что Кубок мира FIG по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) пройдет в Национальной арене гимнастики 23-25 февраля. В соревнованиях примут участие представители 32 стран.

В соревнованиях по прыжкам на батуте среди женщин Азербайджан представит Сельджан Махсудова, в соревнованиях среди мужчин выступят Гусейн Аббасов, Ниджат Мирзаев и Мехти Алиев.

В соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке страну представят Михаил Малкин, Адиль Гаджизаде, Тофиг Алиев, Билал Гурбанов.

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