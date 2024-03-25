Азербайджанская гимнастка завоевала "бронзу" на международном турнире в Казахстане

Азербайджанская гимнастка Аян Садыгова завоевала бронзовую медаль на международном турнире по художественной гимнастике "Alem Cup" в Астане (Казахстан), сообщили в понедельник Day.Az в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

На турнире Аян Садыгова заняла третье место в упражнении с лентой.

Отметим, что международный турнир по художественной гимнастике "Alem Cup" проходит в Астане 22-25 марта.

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