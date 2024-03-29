В Международной федерации тяжелой атлетики пошли на поводу армянских экстремистов

Автор: Байрам Эльшадов

Сегодня Международная федерация тяжелой атлетики показала, что обучение на прошлых ошибках сложный процесс. Столь смелый вывод мы делаем, исходя из того, что Ереван получил право проведения чемпионата мира по тяжелой атлетике в 2027 году.

Это не было бы заслуживающим внимание, если бы на последнем мероприятии, проведенном в Армении, не случился ужасающий инцидент. Один из аккредитованных сотрудников воспользовался своим привилегированным положением и сжег флаг Азербайджана. Данный инцидент получил широкое освещение и в армянской прессе, которая всячески пыталась оправдать своего соотечественника.

После этого Международная федерация тяжелой атлетики выразила "серьезную обеспокоенность" по поводу произошедшего и предотвратила проведение чемпионата мира 2024-го года в столице Армении.

Сегодняшнее решение, конечно, кажется очень странным. В первую очередь, из-за того, что создаются условия для повторения ситуации, произошедшей около года назад. Где гарантия того, что больше никто не решит сжечь чей-нибудь флаг? Не похоже, что гипертрофированный армянский национализм сошел на нет за это время. Учитывая прошлый опыт, не исключается, что поступок армянского националиста, совершившего поджог, будет повторен. И что-то подсказывает, что и в этом случае Международная федерация тяжелой атлетики вновь ограничится "серьезной обеспокоенностью".

Остается непонятно, по какой причине руководящий орган принял решение предоставить Армении привилегию. Но мы совсем не удивимся, если в 2027 году во время турнира кто-то подожжет еще один флаг.