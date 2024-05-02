Студенты Центра интеграции азербайджанцев Грузии приняли участие в международном гимнастическом фестивале

27-28 aпреля в Тбилиси состоялся 4-й международный фестиваль "Tbilisi Gymnaestrada". В фестивале, к которому присоединились более 900 гимнастов из различных регионов Грузии и Азербайджана, приняли участие и студенты представителя курса гимнастики Центра интеграции азербайджанцев Грузии Инессы Родиной.

Как сообщает Day.Az, команда в составе 11 гимнастов была удостоена медалей за участие в фестивале и успешное выступление в групповых упражнениях.

Отметим, что курс гимнастики ЦИАГ функционирует с 2013 года. На соревнованиях, проведенных в декабре 2023 года в регионе Квемо-Картли города Рустави, студенты центра впервые заняли 1-е место в групповом танце.

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