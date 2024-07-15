Фильм о тренере "Карабаха" Гурбане Гурбанове будет представлен на кинофестивале в России

Полнометражный художественный фильм Али-Саттара Гулиева "Когда молчат стадионы" о жизни, футбольной карьере и тренерской деятельности в клубе "Карабах" Гурбана Гурбанова будет представлен во внеконкурсной программе "Россия - Исламский мир" в рамках XX Казанского международного кинофестиваля "Алтын Минбар", сообщает Day.Az. Фильм снят в 2023 году при поддержке министерства молодежи и спорта Азербайджана.

Это фильм о карьере лучшего бомбардира в истории футбольной сборной Азербайджана и самого титулованного тренера страны Гурбана Гурбанова.

Казанский международный кинофестиваль "Алтын Минбар" проходит в столице Татарстана с 2005 года под девизом "Через диалог культур - к культуре диалога". Главная цель - обмен опытом деятелей культуры и искусства России, стран ближнего и дальнего зарубежья, показ творческих достижений кинематографистов, создающих фильмы, популяризирующие общечеловеческие духовно-нравственные и культурные ценности. В программу фестиваля отбираются лучшие фильмы отечественного и мирового кинематографа, призывающие к добру, миру и справедливости вне зависимости от вероисповедания автора. В этом году фестиваль пройдет с 6 по 11 сентября.

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