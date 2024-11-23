https://news.day.az/sport/1709860.html

Азербайджанская шахматистка вышла в лидеры на чемпионате мира

В Монтесильвано (Италия) проходит чемпионат мира по шахматам среди кадетов. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в нем принимают участие десять азербайджанских шахматистов. После семи туров лидерство в зачете среди девочек до 12-ти лет захватила Зохра Аллахверди.