Азербайджанская шахматистка вышла в лидеры на чемпионате мира

В Монтесильвано (Италия) проходит чемпионат мира по шахматам среди кадетов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в нем принимают участие десять азербайджанских шахматистов. После семи туров лидерство в зачете среди девочек до 12-ти лет захватила Зохра Аллахверди. Она набрала 6 очков и по лучшим коэффициентам опережает Нику Венскую (ФИДЕ).

Мехрибан Ахмедли (U-10) расположилась на десятом месте, имея в активе 5 очков.