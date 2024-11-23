https://news.day.az/sport/1709860.html Азербайджанская шахматистка вышла в лидеры на чемпионате мира В Монтесильвано (Италия) проходит чемпионат мира по шахматам среди кадетов. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в нем принимают участие десять азербайджанских шахматистов. После семи туров лидерство в зачете среди девочек до 12-ти лет захватила Зохра Аллахверди.
Азербайджанская шахматистка вышла в лидеры на чемпионате мира
В Монтесильвано (Италия) проходит чемпионат мира по шахматам среди кадетов.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в нем принимают участие десять азербайджанских шахматистов. После семи туров лидерство в зачете среди девочек до 12-ти лет захватила Зохра Аллахверди. Она набрала 6 очков и по лучшим коэффициентам опережает Нику Венскую (ФИДЕ).
Мехрибан Ахмедли (U-10) расположилась на десятом месте, имея в активе 5 очков.
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