"Карабах" был бы в лидерах в России"

Голкипер "Динамо" Андрей Лунев в разговоре с "СЭ" поделился мнением, какое место могла бы занять азербайджанская футбольная команда "Карабах" в Российской Премьер-лиге (РПЛ), сообщает İdman.biz.

- Если бы "Карабах" играл в РПЛ, на каком месте команда располагалась бы?

- "Карабах" был бы в лидерах, в этом нет сомнений. Боролся бы за самые высокие места.

- В топ-6 входили бы?

- Сто процентов!

Лунев перешел в "Карабах" из "Байера" в августе 2023 года в статусе свободного агента. В сезоне-2023/24 вратарь провел в составе команды 34 матча, из которых 10 сыграл "на ноль", в остальных пропустил 43 мяча. 32-летний Лунев стал с "Карабахом" обладателем Кубка Азербайджана, а также выиграл местный чемпионат.