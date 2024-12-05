"Карабах" был бы в лидерах в России" - вратарь "Динамо"
Голкипер "Динамо" Андрей Лунев в разговоре с "СЭ" поделился мнением, какое место могла бы занять азербайджанская футбольная команда "Карабах" в Российской Премьер-лиге (РПЛ), сообщает İdman.biz.
- Если бы "Карабах" играл в РПЛ, на каком месте команда располагалась бы?
- "Карабах" был бы в лидерах, в этом нет сомнений. Боролся бы за самые высокие места.
- В топ-6 входили бы?
- Сто процентов!
Лунев перешел в "Карабах" из "Байера" в августе 2023 года в статусе свободного агента. В сезоне-2023/24 вратарь провел в составе команды 34 матча, из которых 10 сыграл "на ноль", в остальных пропустил 43 мяча. 32-летний Лунев стал с "Карабахом" обладателем Кубка Азербайджана, а также выиграл местный чемпионат.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре