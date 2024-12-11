https://news.day.az/sport/1714541.html Лионель Месси раздал мячи болельщикам в Баку - ВИДЕО Легендарный игрок американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси раздал мячи фанатам в Баку. Как передает Day.Az, в рамках своего визита в Баку легендарный футболист Лионель Месси устроил незабываемое событие для своих поклонников.
Лионель Месси раздал мячи болельщикам в Баку - ВИДЕО
Легендарный игрок американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси раздал мячи фанатам в Баку.
Как передает Day.Az, в рамках своего визита в Баку легендарный футболист Лионель Месси устроил незабываемое событие для своих поклонников. Во время встречи с болельщиками в Baku Crystal Hall футболист не только выступил для фанатов, но и раздал им футбольные мячи.
ВИДЕО: @khalil_ilkin
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