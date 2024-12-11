Лионель Месси раздал мячи болельщикам в Баку

Легендарный игрок американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси раздал мячи фанатам в Баку.

Как передает Day.Az, в рамках своего визита в Баку легендарный футболист Лионель Месси устроил незабываемое событие для своих поклонников. Во время встречи с болельщиками в Baku Crystal Hall футболист не только выступил для фанатов, но и раздал им футбольные мячи.

ВИДЕО: @khalil_ilkin