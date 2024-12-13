"Карабах": "Где ты, "Нефтчи"?

"Карабах" завершил три четверти первого в истории этапа Лиги Европы в новом формате. Команда под руководством Гурбана Гурбанова одержала одну победу и потерпела пять поражений в шести играх. Шансы агдамского клуба, который с тремя очками входит в число аутсайдеров, на выход в следующий этап мизерны.

İdman.biz рассмотрел причины неудач "Карабаха", который потерпел семь поражений в последних восьми еврокубковых матчах, включая плей-офф.

Отсутствие футболистов

Одной из проблем "Карабаха" является нехватка игроков. Особенно бросается в глаза нехватка местных игроков и футболистов самого клуба. Уже несколько лет для усиления состава набираются исключительно легионеры. В любой команде ставка на иностранцев приводит к трудностям. Трудно постоянно покупать игроков из-за рубежа, да и найти их тоже сложно. Уже прошли те годы, когда футболисты, подготовленные агдамским клубом во второй половине первого десятилетия века, блистали и были полезны как в национальной сборной, так и в клубной команде. Несомненно то, что необходимо следующее поколение. Это может внести огромный вклад не только в развитие клуба, но и в развитие футбола страны.

Нужны "голодные" до успехов

Одна из проблем команды в том, что она пресыщена успехами. С игроками, которые каждый раз после поражения говорят "Мы творим историю", далеко не уедешь. "Реал Мадрид", из-за которого Лигу чемпионов едва не пришлось переименовывать в "Лигу "Реала", борется за этот трофей каждый новый сезон. Игроки "Карабаха" и даже некоторые болельщики после каждого поражения подчеркивают величие своих достижений. Удовлетворение этими успехами и отсутствие чувства голода создают достаточно проблем. Об этом свидетельствует и тот факт, что главный тренер Гурбан Гурбанов неоднократно говорил о том, что нужно расти. Ради больших целей необходимо забыть о достигнутом и не останавливаться на нем.

Необходимость реформы

Очевидно, что некоторые игроки, вошедшие в историю, многократно играя в групповом этапе, не способны на большую историю. Поэтому также необходимы определенные реформы. Замена некоторых опытных ветеранов и приток "новой крови" в команду пошли бы только на пользу. Но для этого, прежде всего, нужно найти игроков. Как мы уже упоминали, ни сам клуб, ни страна ничего подобного не взращивают. Нелегко найти игроков из-за рубежа, которые будут полезны.

Ротации

Общеизвестно, что "Карабах" в чемпионате играет одним составом, а в еврокубках - другим. Игроки, задействованные в еврокубках, обычно в матчах Премьер-лиги в основном выходят на поле на замену. Конечно, наличие большого состава и двух сильных стартовых составов - это положительнын моменты. Это также можно объяснить тем, что большинство ведущих игроков не готовы выдержать двойную нагрузку. Однако у этих ротаций есть и обратная сторона. Тот факт, что состав, выступающий в Европе, не всегда играет слаженно, иногда может влиять на результаты.

Система, которую легко прочитать

"Карабах" уже несколько лет придерживается одного и того же стиля игры. Хотя исполнители и мелкие детали в неизменной системе были доработаны, общая картина представляет зрелищную игру. Хотя местные клубы в Азербайджане пока не нашли ничего, что могло бы бросить вызов этой системе, эта проблема уже давно решена на международной арене. На самом деле, ничего необычного здесь нет. После того, как все команды некоторое время поиграют по новой системе, они натыкаются на тех, кто легко "читает" их игру. В последнее время на виду примеры сборной Испании, "Барселоны", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".

Серьёзный подход

Еще одной причиной неудач "Карабаха" в Европе является сам "Карабах". Речь идет о подходе конкурентов к нашему представителю. Еще несколько лет назад соперники, которые не воспринимали наши клубы всерьез, включая "Карабах", не нуждались в серьезном анализе их игр. Но команда Гурбанова, зарекомендовавшая себя постоянными успехами, заставляет соперников относиться к себе с уважением и серьезностью. Хотя этот факт сам по себе является большим преимуществом для команды, он оказывает негативное влияние на результаты. "Эльфсборг", буквально вчера обыгравший "Карабах", мог 5-6 лет назад отнестись к представителю Агдама иначе и пострадать за это, но на этот раз, проведя глубокий анализ, сумел полностью нейтрализовать соперника, который весь матч играл с мячом.

Отсутствие конкуренции

Возможно, некоторые не согласятся, но все перечисленные нами факторы оказывают большее или меньшее влияние на результаты "Карабаха". Вы можете найти еще 5-6 нюансов, которые мы не перечислили. Но все это, как перечисленные, так и не перечисленные, - второстепенные проблемы. Главной проблемой, которая побудила поднять и другие вопросы, является отсутствие конкуренции на внутренней арене. "Карабах", способный обыграть любого соперника в Премьер-лиге с большой разницей, после каждого поражения в еврокубках забивает по 3-4 гола в ворота "Нефтчи", "Зиря" и других, чтобы и выплеснуть злость, и забыться, заставить болельщиков забить о неудаче. Чаще всего он делает это со второй, иногда смешанной, командой. Еврокубковым составом "Карабах" способен выиграть все 36 игр в Премьер-лиге Азербайджана и его стремлению к росту мешают слабые соперники. Потому что, за исключением 10-12 матчей в еврокубках в течение сезона, игроки, не сталкивающиеся с серьезными вызовами, не могут развиваться в играх со счетом 3:0, 4:0, 5:0.

Короче говоря, чтобы "Карабах" рос, другие тоже должны расти. Но не очень верится, что нынешние фавориты - "Араз-Нахчыван", "Зиря", "Туран Товуз" и "Сабах" - когда-либо составят конкуренцию "Карабаху". Видимо, для возникновения конкуренции и развития "Карабаха" необходимо возрождение его постоянного соперника "Нефтчи". Нет сомнений, что только "черно-белые" могут принести пользу команде Гурбанова, но сегодня они сделать это не в состоянии. Бакинская команда, находящаяся в плачевном состоянии, восстановится в ближайшие годы. Но факт остается фактом: "Карабах", в 11-й раз подряд вышедший в основную стадию еврокубков, добился лучших результатов в ней после возрождения "Нефтчи". Семь раз подряд "Карабах" не проходил в еврокубках дальше группового турнира, но после того, как "Нефтчи" создал им конкуренцию и стал чемпионом в сезоне 2020/21, три года подряд выходил в плей-офф. В одном из сезонов "Карабах" даже вышел в 1/8 финала. Продолжение трехсезонного сериала уже не представляется возможным. Но выход из группы, встречи с "Марселем" и "Гентом" в Лиге конференций, с "Брагой" и "Байером" в Лиге Европы стали результатом усилий "Нефтчи", который на время возродил конкуренцию. Эта конкуренция дала толчок и составу, и подходу, короче говоря, всестороннему развитию. Интересно, когда опять "Нефтчи" возродится, чтобы "Карабах" смог еще немного вырасти?

Отметим, что хотя "Карабах", занимающий в настоящее время 33-е место в Лиге Европы, не занимает первое место в Премьер-лиге Мисли, но считается потенциальным лидером, поскольку у команды имеется матч в запасе.