https://news.day.az/sport/1727400.html Рустам Оруджев - в составе Академии IJF в Кувейте Рустам Оруджев привлечен к работе в Тренерской Академии Международной федерации дзюдо (IJF). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский специалист приглашен на выездную сессию Академии в Кувейт.
Рустам Оруджев - в составе Академии IJF в Кувейте
Рустам Оруджев привлечен к работе в Тренерской Академии Международной федерации дзюдо (IJF).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский специалист приглашен на выездную сессию Академии в Кувейт. Серебряный призер Летних Игр-2016 проводит показательные занятия вместе с рядом олимпийских чемпионов, также завершивших свою карьеру. Среди них итальянка Джулия Квантавалле.
Отметим, что Р.Оруджев также является спортивным комиссаром Европейского Союза дзюдо.
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