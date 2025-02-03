Рустам Оруджев - в составе Академии IJF в Кувейте

Рустам Оруджев привлечен к работе в Тренерской Академии Международной федерации дзюдо (IJF).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский специалист приглашен на выездную сессию Академии в Кувейт. Серебряный призер Летних Игр-2016 проводит показательные занятия вместе с рядом олимпийских чемпионов, также завершивших свою карьеру. Среди них итальянка Джулия Квантавалле.

Отметим, что Р.Оруджев также является спортивным комиссаром Европейского Союза дзюдо.