https://news.day.az/sport/1727558.html Назначен новый генеральный секретарь АФФА На сегодняшнем заседании Исполнительного комитета АФФА состоялось новое назначение на должность генерального секретаря. Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт АФФА, на эту должность назначен Джахангир Фараджуллаев. Джахангир Фараджуллаев родился в 1981 году в Баку.
Назначен новый генеральный секретарь АФФА
На сегодняшнем заседании Исполнительного комитета АФФА состоялось новое назначение на должность генерального секретаря.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт АФФА, на эту должность назначен Джахангир Фараджуллаев.
Джахангир Фараджуллаев родился в 1981 году в Баку. В 1999-2005 годах получил степень бакалавра и магистра на факультете востоковедения Бакинского государственного университета, окончив его с отличием.
С 2021 по нынешний период он был советником генерального директора ОАО "Азерлотерея".
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