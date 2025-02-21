Бывший игрок "Гянджи" перешел в "Лянкяран"

"Лянкяран" усилил свой состав новым баскетболистом.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, южный представитель пополнил свой состав Владиславом Фроловым, покинувшим "Гянджу".

Сегодня украинский баскетболист провел первую тренировку со своей новой командой.

Отметим, что "Лянкяран" станет третьим азербайджанским клубом в карьере Фролова, рост которого составляет 202 см. 26-летний игрок в прошлом году выступал за "Нефтчи".