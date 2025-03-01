https://news.day.az/sport/1733886.html Новое правило в футболе: За удержание вратарем мяча дольше 8 секунд... Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) установил новые правила для вратарей. Как передает Day.Az, в случае, если голкипер удерживает мяч в руках дольше восьми секунд, будет назначаться угловой удар. Новые правила вступят в силу с сезона 2025/2026. Арбитр будет использовать жесты, чтобы показать обратный отсчет времени.
Новое правило в футболе: За удержание вратарем мяча дольше 8 секунд...
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) установил новые правила для вратарей.
Как передает Day.Az, в случае, если голкипер удерживает мяч в руках дольше восьми секунд, будет назначаться угловой удар. Новые правила вступят в силу с сезона 2025/2026.
Арбитр будет использовать жесты, чтобы показать обратный отсчет времени. В настоящее время, если голкипер держит мяч более шести секунд, судья назначает свободный удар.
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