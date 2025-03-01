Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) установил новые правила для вратарей.

Как передает Day.Az, в случае, если голкипер удерживает мяч в руках дольше восьми секунд, будет назначаться угловой удар. Новые правила вступят в силу с сезона 2025/2026.

Арбитр будет использовать жесты, чтобы показать обратный отсчет времени. В настоящее время, если голкипер держит мяч более шести секунд, судья назначает свободный удар.