Азербайджанские гимнасты отправились в Анталью

Серия Кубков мира по спортивной гимнастике, второй этап которой завершился в Баку, продолжится в Анталье, куда отправились азербайджанские гимнасты.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, рейтинговое соревнование в Турции состоится 20-23 марта.

В состав на участие в соревновании вошли победитель Кубка мира в Баку Никита Симонов, Иван Тихонов, Расул Ахмедзаде, Мурад Агарзаев, Назанин Теймурова и Дениз Алиева.

На Кубке мира в Анталье участники будут соревноваться исключительно в отдельных видах.