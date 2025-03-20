https://news.day.az/sport/1738753.html Азербайджанские гимнасты отправились в Анталью Серия Кубков мира по спортивной гимнастике, второй этап которой завершился в Баку, продолжится в Анталье, куда отправились азербайджанские гимнасты. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, рейтинговое соревнование в Турции состоится 20-23 марта.
Азербайджанские гимнасты отправились в Анталью
Серия Кубков мира по спортивной гимнастике, второй этап которой завершился в Баку, продолжится в Анталье, куда отправились азербайджанские гимнасты.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, рейтинговое соревнование в Турции состоится 20-23 марта.
В состав на участие в соревновании вошли победитель Кубка мира в Баку Никита Симонов, Иван Тихонов, Расул Ахмедзаде, Мурад Агарзаев, Назанин Теймурова и Дениз Алиева.
На Кубке мира в Анталье участники будут соревноваться исключительно в отдельных видах.
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