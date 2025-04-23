Байрамов и Юсифов вышли в четвертьфинал чемпионата Европы по дзюдо
Сегодня в Подгорице (Черногория) начался чемпионат Европы по дзюдо.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день на татами вышли пять азербайджанских спортсменов.
60 кг
Ахмед Юсифов начал с побед над Ицхаком Ашпизом (Израиль) и Александру Матеи (Румыния). В четвертьфинале его ждет Лука Мхеидзе (Франция)
Туран Байрамов выиграл у Джеймса Захра (Мальта) и Санада Фечко (Венгрия). В четвертьфинале он встретится с Аюбом Блиевым (IJF).
66 кг
Руслан Пашаев уступил Бояну Йотову (Болгария).
48 кг
Кенуль Алиева нанесла поражение Паулине Шлакте (Польша), а в 1/8 финала проиграла Тугдже Бедер (Турция).
52 кг
Гюльтадж Мамедалиева проиграла Кьярре Серре (Германия).
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