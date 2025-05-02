https://news.day.az/sport/1749727.html "Кяпаз" опроверг информацию о расставании с легионером Футбольный клуб "Кяпаз" не расторг контракт с защитником Констоном Омурвой, который присоединился к команде в марте этого года. Об этомİdman.biz сообщили в клубе. В "Кяпазе" подчеркнули, что распространившаяся информация о расставании с игроком не соответствует действительности.
"Кяпаз" опроверг информацию о расставании с легионером
Футбольный клуб "Кяпаз" не расторг контракт с защитником Констоном Омурвой, который присоединился к команде в марте этого года. Об этомİdman.biz сообщили в клубе.
В "Кяпазе" подчеркнули, что распространившаяся информация о расставании с игроком не соответствует действительности. Контракт с Омурвой остаётся в силе, и он по-прежнему является частью команды.
В клубе также уточнили, что футболист продолжает проходить курс восстановления после травмы.
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