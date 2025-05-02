"Кяпаз" опроверг информацию о расставании с легионером

Футбольный клуб "Кяпаз" не расторг контракт с защитником Констоном Омурвой, который присоединился к команде в марте этого года. Об этомİdman.biz сообщили в клубе.

В "Кяпазе" подчеркнули, что распространившаяся информация о расставании с игроком не соответствует действительности. Контракт с Омурвой остаётся в силе, и он по-прежнему является частью команды.

В клубе также уточнили, что футболист продолжает проходить курс восстановления после травмы.