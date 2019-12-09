Число граждан Китая, посетивших Азербайджан с января по ноябрь 2019 года, выросло на 63,1 процент, составив 24 394 человека, передает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Отметим, что на мероприятии "Voyage Night - 2019", проведенном влиятельным китайским журналом "Voyage", Азербайджан был удостоен награды, заняв первое месту в категории "Потенциальная туристская дестинация".

Журнал "Voyage", имеющий широкую читательскую аудиторию в мире, является одним из влиятельных изданий по туризму и путешествиям. Основными читателями журнала являются профессионалы в сфере туристической индустрии и известные бизнесмены.