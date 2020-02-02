Обновленные правила выдачи виз Евросоюза, которые должны упростить поездки в страны сообщества и способствовать решению миграционного кризиса, вступили в силу в воскресенье. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии (ЕК), передает ТАСС.

"Новые правила ЕС в отношении краткосрочных виз применяются по всему миру со 2 февраля 2020 года. Они упрощают легальным путешественникам подачу документов на визу для въезда в Европу, способствуют развитию туризма, торговли и бизнеса, обеспечивая при этом больше ресурсов для противодействия нерегулярным миграционным потокам и угрозам для внутренней безопасности ЕС", - говорится в заявлении ЕК.

Решение изменить визовые правила было принято Советом ЕС в июне прошлого года. Как поясняет Совет, "новые правила обеспечат более легкие и быстрые процедуры получения виз для легальных путешественников". "Они разрешают подачу заявок за шесть месяцев и не позднее, чем за 15 дней до поездки, дают возможность заполнения и подписания формы заявки в электронном виде, позволяют выдавать многократные визы для постоянных путешественников с положительной визовой историей на период, который постепенно увеличивается с одного до пяти лет", - говорится в решении Совета.

При этом ЕС повышает консульский сбор с 60 до 80 евро. "Чтобы государства-члены могли лучше покрывать расходы на оформление визы, не создавая препятствий для заявителей, визовый сбор будет увеличен до 80 евро. Регламент также вводит механизм пересмотра каждые три года необходимости изменения платы за визу", - уточняет Совет.

Что касается нелегальной миграции, то "обновленные правила будут способствовать улучшению сотрудничества с третьими странами (не входящими в ЕС) в области реадмиссии путем введения нового механизма использования обработки виз". "В рамках этого механизма Еврокомиссия будет регулярно оценивать сотрудничество третьих стран в области реадмиссии. В тех случаях, когда страна не сотрудничает, Еврокомиссия предложит Совету принять исполнительное решение с применением конкретных ограничительных визовых мер, связанных с обработкой виз и, в конечном итоге, с визовым сбором", - поясняет Совет.

С другой стороны, "если выясняется, что страна сотрудничает в вопросах реадмиссии, Совет может предложить принять исполнительное решение, предусматривающее либо снижение платы за визу, либо сокращение времени для принятия решения о выдаче визы, либо увеличение срока самой визы на поездки", подчеркивается в документе.

Обновленные правила распространяются на получение краткосрочных виз для въезда в 22 страны ЕС, входящих в Шенгенскую зону. Это Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания и Швеция. Кроме того, по новым правилам можно получить визы и в четыре ассоциированные с ЕС страны: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Единая краткосрочная виза, выданная одной из этих стран, распространяется на поездки во все указанные государства на срок до 90 дней в любой 180-дневный период.

По данным ЕК, в настоящее время визы для посещения стран Шенгена должны получать граждане 105 стран.