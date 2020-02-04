Выбирая билеты на поезд, мы, как правило, отдаем предпочтение плацкартным или купейным вагоны, обходя стороной сидячие. А между тем порой поездка в сидячем вагоне может быть гораздо выгодней. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, в каких случаях не стоит переплачивать за спальное место в поезде.

Экономия

Очевидно, что даже верхняя полка плацкарта куда комфортнее места в сидячем вагоне. Но именно за счет этого купить билеты в последний можно по более выгодной цене. Даже путешествие на автобусе обойдется дороже, а удобств там, как правило, куда меньше.

Короткая поездка

Если ехать не менее шести-семи часов, сидячий вагон - не лучший выбор. Но если ваша поездка не займет много времени, подумайте, так ли вам необходимо спальное место, или же вы можете обойтись креслом.

Нет билетов в плацкарт или купе

Иной раз случается так, что покупать билет на поезд приходится чуть ли не в день отправления. Если дата популярная, билеты в плацкарт или купе могут быть раскуплены, но в сидячем вагоне обычно всегда остается, как минимум, несколько свободных мест.

Поездка днем

Полноценно поспать в сидячем вагоне смогут лишь счастливчики. Остальным же придется всю ночь бодрствовать, что нельзя назвать самым приятным занятием. Вот почему выбирать сидячий вагон более разумно лишь в том случае, если вам предстоит дневная поездка.