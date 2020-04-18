Внутренний туризм может набрать обороты уже в начале лета

Интервью Day.Az с членом правления и председателем экспертного совета Ассоциации туристических агентств Азербайджана (АТАА) Гёйденизом Гахрамановым.

Правление и Экспертный Совет Ассоциации с первого дня пандемии тесно общаются со всеми госструктурами и частным сектором. Провели оперативный опрос среди членов АТАА, обсудили общие проблемы и дали предложения Госагентству по туризму. Проводили встречи в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса, обсуждали проблемы, с которыми туркомпаниям пришлось столкнуться в связи с пандемией. Правительство в курсе наболевших вопросов и старается помочь в их решении.

Своевременная оперативная поддержка государства сегодня дает компаниям возможность удержаться от сокращений штата и закрытия. Наша сфера - очень специфическая: чтобы подготовить рядового сотрудника, требуется как минимум 6 месяцев. За это время сотрудники должны пройти соответствующие курсы, практику и только после того, как они смогут самостоятельно работать, руководство туркомпании разрешает им продажи. На их обучение уходят финансы и время. А сократив этих работников сейчас, после пандемии компании могут столкнуться с нехваткой профессиональных кадров.

Именно поэтому для всех туркомпаний было так важно получить финансовую поддержку со стороны государства, чтобы удержать персонал. Как мы видим сегодня, многие компании уже получили первую помощь по заработным платам. Также они могут получить единовременную финансовую помощь в зависимости от налоговых выплат в 2019 году.

Это первый этап поддержки. Второй этап будет скоро обсуждаться в парламенте, и после его принятия туркомпании смогут получить большие льготы. Все сейчас в ожидании этого решения, так как от этого зависит судьба многих туркомпаний и отелей. Хотел бы напомнить, что Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что туризм является приоритетным сектором, вторым после нефтяного сектора по привлечению валюты в бюджет.

Сегодня сфера туризма Азербайджана, как и во всем мире, переживает свои тяжелые времена. Кризис, вызванный пандемией, охватил весь мир, и туризм был одним из первых, кто принял на себя удар. Туризм и все сферы деятельности, с ним соприкасающиеся. С сожалением могу отметить, что сегодня во всех городах пустуют отели, кафе, рестораны закрыты, турагентства остались без работы. Я не припоминаю на своей памяти кризиса такого масштаба для туристической сферы. Сегодня все мы в ожидании окончания пандемии и света в конце этого темного тоннеля. Но нужно набраться терпения, так как это займет некоторое время.

Терпения надо набраться и нашим клиентам. Например, сегодня есть проблема с возвратом приобретенных заранее авиабилетов. Как мы видим, все перелеты отменены, и пока не закончится карантин, туристы не смогут летать. Авиакомпаниям тоже тяжело в этой ситуации, они несут большие финансовые потери. На сегодняшний день многие авиакомпании мира остановили процедуры возвратов билетов и предлагают альтернативы. Например, бесплатно поменять билеты на другие даты или обменять на ваучеры на сумму приобретенного билета. Но не все туристы соглашаются, и по этой причине возникают разногласия между туристами и турагентствами.

Ситуация действительно непростая. На данный момент наши граждане никуда не летают, и мы не принимаем туристов. Думаю, и после завершения пандемии и карантинных мер, не следует в тот же миг ожидать большого потока туристов, учитывая, что у людей какое-то время будет оставаться страх заразиться. Уверен, многим, чтобы перешагнуть этот психологический барьер, нужно будет время. Не следует забывать, что нас ждет посткризисный период и следует быть подготовленными к нему. Думаю, карантинные меры постепенно будут сняты, и очень надеемся летом все-таки увидеть туристов у нас в стране.

Ожидается, что, в первую очередь, заработает именно внутренний туризм, так как выездному туризму придется подождать до окончания пандемии в других странах. Думаю, что внутренний туризм сможет начать свою работу в летний сезон и наши граждане получат возможность отдохнуть в регионах страны после окончания карантина в Азербайджане.

Прогнозировать потери туристической сферы в нынешней ситуации несложно. Могу сказать, что на данный момент наша сфера несет практически стопроцентные потери. Март, апрель были трудными для большинства турагентств. Отели пустуют, агентства закрыты, гиды без работы. Все работающие в этой сфере предприниматели и наемные работники в ожидании. Хочу отметить, что после отмены карантина в Азербайджане, кафе, рестораны, парикмахерские, кинотеатры, торговые центры откроются и постепенно наберут свои обороты. А туристической индустрии сложнее - мы будем ждать, когда закончится пандемия за пределами нашей страны, чтобы туристы начали летать.

Если говорить о посткризисных ценах, то, смею предположить, что на первое время они будут умеренными и доступными, так как пустующие отели, находящиеся в ожидании клиентов, захотят принять туристов у себя, и таким образом будет дан толчок конкуренции. Но потом с увеличением количества желающих отдохнуть ситуация может измениться. Отели в условиях большого наплыва отдыхающих могут пересмотреть свои цены.

Опыт Китая после пандемии показывает возросшее число туристов. Будем и мы надеяться на лучшее!

Лейла Таривердиева