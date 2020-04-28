Португалия стала первой европейской страной, применяющей туристические ваучеры

За отмену отдыха в Португалии получить денежную компенсацию не получится. Вместо этого туристам предложат только ваучеры для совершения поездок в будущем.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, государственный секретарь по туризму Португалии Рита Маркес сообщила о введении новой схемы возмещения туристам, чей отдых в стране был отменен в связи с пандемией коронавируса. Вместо денежной компенсации будут выдаваться ваучеры, которые могут быть использованы в организации поездки в Португалию после снятия всех ограничений.

Госсекретарь подчеркнула, что Португалия является первопроходцем в Европе по части внедрения туристических ваучеров. Цель нововедения - защита прав потребителей и интересов представителей туриндустрии, а также соответствие принципу "не отменяй, но откладывай". Р.Маркес выразила надежду, что введение системы ваучеров по всему миру позволит уменьшить ущерб от кризиса, который может сократить международный турпоток в этом году на 39 процентов, что соответствует снижению числа путешествий на 577 млн. Это реальная катастрофа для сферы туризма, на долю которой приходится более 10 процентов мирового ВВП и где работают 320 млн человек.