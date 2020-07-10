Ряд стран, в которые можно вылететь из Баку

Закрытие границ в летние месяцы из-за пандемии привело к отмене многих планов поездок и отдыха. Хотя некоторые международные границы были открыты, Азербайджан будет держать границы закрытыми до 1 августа из-за текущей ситуации. Какое решение будет принято позже относительно международных рейсов, зависит от динамики количества инфицированных в нашей стране.

Тем не менее "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с учетом ситуации и в соответствии с решениями Кабинета министров, предлагают специальные рейсы для граждан, желающих путешествовать.

Так, рейсы из Азербайджана в столицы четырех стран планируются один и четыре раза в неделю. Это города Стамбул, Лондон, Берлин и, наконец, Минск по взаимному маркетинговому соглашению.

Рейс Баку-Стамбул-Баку

Частота данного рейса увеличена с двух до четырех раз в неделю (по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям).

Цена на рейс Баку-Стамбул в июле составляет 381 AZN для эконом-класса и 1 191 AZN для бизнес-класса.

Цены, предлагаемые Turkish Airlines, составляют 391 AZN для эконом-класса и 1 928 AZN для бизнес-класса.

Рейс Баку-Лондон-Баку

AZAL будет выполнять специальные рейсы Баку-Лондон-Баку один раз в неделю (четверг) с 16 по 27 августа. Этот рейс будет перевозить пассажиров, которые имеют право на въезд в Великобританию.

На рейс Лондон-Баку будут допущены граждане Азербайджана и граждане других стран с постоянным видом на жительство в нашей стране.

Кроме того, новые правила этой страны требуют, чтобы вы заполнили онлайн-заявку за 48 часов до полета по ссылке. Если заявление не будет заполнено в течение указанного периода, миграционные власти лондонского аэропорта Хитроу могут оштрафовать пассажира на сумму в 100 фунтов стерлингов.

Стоимость рейсов Баку-Лондон или Лондон-Баку на июль и август составляет 770 AZN для эконом-класса и 1 539 AZN для бизнес-класса.

Рейс Баку-Берлин-Баку

С 17 июля AZAL начнет специальные рейсы по маршруту Баку-Берлин-Баку. Рейсы будут выполняться до 28 августа раз в неделю - по пятницам. Билеты на этот рейс будут продаваться на особых условиях.

На рейс Баку-Берлин будут допущены пассажиры (в том числе студенты), имеющие право на постоянное или временное проживание в Германии, а также граждане стран ЕС.

На рейс Берлин-Баку будут допущены граждане Азербайджана и граждане других стран с постоянным видом на жительство в Азербайджане.

Стоимость рейсов Баку-Берлин или Берлин-Баку на июль составляет 603 AZN для эконом-класса и 1 372 AZN.

Рейс Баку-Минск

Наконец, в июле на основе маркетингового партнерства с AZAL "Белавиа" будет выполнять рейсы по маршруту Баку-Минск.

С сегодняшнего дня планируется выполнить всего семь рейсов два раза в неделю - по пятницам и воскресеньям.

Билеты доступны как на www.azal.az, так и на www.belavia.by.

На рейс Баку-Минск будут допущены пассажиры с правом въезда в Беларусь. Пассажирам, путешествующим трансферным рейсом из Минска в третью страну, будет разрешено летать в соответствии с правилами въезда в страну назначения.

Что касается цен, хотя на июль цены установлены на уровне 680 AZN, в августе можно найти билет на эконом-класс за 296 манатов.