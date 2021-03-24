Названы сроки открытия популярных курортов Таиланда для туристов

Власти популярных среди туристов тайских курортов Пхукет и Самуи представили план по открытию въезда для путешественников. Об этом сообщает Bangkok Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно информации издания, острова планируют начать принимать гостей уже в июле при условии, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится и будут соблюдены все ограничения.

Кроме того, проект, который назвали "Песочницей Пхукета", предполагает, что все прибывающие на курорт должны будут предоставить сертификат о вакцинации, ковидный паспорт или специальный проездной IATA Travel Pass. При этом требование иметь при себе отрицательный ПЦР-тест сохраняется.

Правительство Самуи также разработало свою схему организации отдыха, согласно которой иностранных гостей острова будут принимать по закрытым маршрутам, чтобы изолировать их от местных жителей. Кроме того, каждого, кто прилетит на Самуи, будет ожидать двухнедельный карантин и повторная сдача ПЦР-теста даже при наличии прививок.

Если тестирование покажет отрицательный результат, то туристу разрешат передвигаться по заранее распланированным маршрутам вместе с гидом. Далее ему придется сдать тесты еще раз на 7-ой и 14-ый день пребывания в стране. Если каждый из них будет отрицательным, то путешественник сможет передвигаться по Таиланду в обычном режиме.