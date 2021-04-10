Россия может ограничить авиасообщение с Турцией

Авиасообщение между Россией и Турцией могут ограничить на месяц с 12 апреля в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом в пятницу пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в Минтрансе и двух крупнейших туроператоров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, ограничительные меры могут вступить в силу с понедельника, 12 апреля, однако, полного прекращения авиасообщения не предполагается. Уточняется, что ограничения могут представлять собой запрет на чартерные рейсы, а также возможно введение 14-дневного карантина для пребывающих из Турции.

При этом предполагается сохранение части грузопассажирских вывозных рейсов.