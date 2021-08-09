Гоа открылся для туристов: опубликованы условия въезда

"Робкую попытку" открыться - пока только для внутренних туристов и по жестким правилам - делает индийский курорт Гоа. Согласно заявлению главного министра штата, Прамода Саванта, туристы могут въезжать в штат только в том случае, если они полностью вакцинированы или имеют отрицательный ПЦР-тест. Послабление сделано в преддверии предстоящих фестивалей, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Как заявил один из туристов информационному агентству ANI меры действительно строгие: "Правительство Гоа очень настороженно. Они просят маски повсюду и не позволяют никому входить без отрицательного ПЦР-теста".

Но даже такая мера уже обнадёживает туристический и авиабизнес, поскольку после кризиса, связанного с дельта-штаммом, в стране были приняты жесткие карантинные меры. Как заявил директор аэропорта Гоа Гаган Малик сказал, что открытие Гоа для туристов было "хорошим знаком", добавив: "Авиационная промышленность понесла огромные убытки из-за COVID. В Гоа у нас было в среднем 77 полетов в день, что сейчас составляет 30. Все авиакомпании, за исключением одной, возобновили свою деятельность", - заявил он.

Впрочем, открытие на внутренний рынок - это только часть "восстановительного процесса". Гоа ждёт открытия для иностранных туристов, в том числе и российских, составлявших немалый процент сезонных посетителей. Рекорд был поставлен в уже далёком 2013 году, когда число российских туристов на пляжах Гоа составило 1.6 млн.