Крах туризма на Бали попытались спасти коллективными обрядами и молебном

Бороться против коронавируса и за возвращение туристов коллективной молитвой - такую меру "анонсировали" на острове Бали, находящемся в глубочайшем пандемийном кризисе. "Многие балийцы считают, что вирус вызван силами, которые мы не можем постичь, и для их умиротворения требуется ритуал", - комментирует ситуацию The Conversation, передает Day.Az.

Однако, как отмечает издание, ситуация может стать и опасной - так как балийский ритуал по своей сути коллективный - сотни или тысячи людей делают подношения и молятся вместе, что явно "тянет" на запретное массовое мероприятие.

В связи с этим официальная организация балийского индуизма (Parisada Hindu Dharma) и совет традиционных деревень (Majelis Desa Adat) выпустили совместное заявление, в котором призвали людей ограничить масштаб основных ритуальных обрядов и количество людей, которые их посещают. Содействие в этом окажут также военные и полиция.

Пока ситуация на Бали действительно такова, что остается только взывать к помощи сверхъестественных сил: гостиницы и рестораны почти пустуют, их сотрудники уволены или переведены на минимальную зарплату, магазинчики для туристов, либо исчезли, либо перешли в режим выживания, продавая дешевую еду местным жителям. Вторичный слой отраслей, которые когда-то обслуживали ныне разрушенный туристический сектор, включая строительство и сельское хозяйство, также потеряли большую часть своих доходов. Официальные оценки, вероятно, заниженные - 100 000 потерянных рабочих мест. При этом по сути зарабатывать чем-то кроме туризма на острове нечем.

С марта 2020 года количество международных туристических прибытий упало с 15000 в неделю до минимального количества. А внутренний турпоток никак не может спасти остров, да и там количество внутренних туристов - на 66%. В итоге многим на Бали пришлось вернуться в свои деревни, чтобы выжить за счет натурального хозяйства.

"Правительство также молится, но у него есть и более прагматичные планы. Пока на острове 100% охвачено первой вакцинацией и около 36% второй. В планах - привлечение на остров "цифровых кочевников", т.е. удаленно работающих туристов и выдача им пятилетней визы, программа аккредитации предприятий гостиничного бизнеса и туристических достопримечательностей, которая позволит сообщить, что Бали готов принимать туристов, но со строгими протоколами о состоянии здоровья", - добавляет издание.