Вьетнам отложил открытие для туристов популярного курорта

Восстановление международного туризма на острове Фукуок у южных берегов Вьетнама начнется не в октябре, как планировалось, а в ноябре 2021 года. Это связано с медленными темпами вакцинации от COVID-19 жителей острова. Об этом сообщает новостной интернет-портал VietnamNews со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Ранее предполагалось, что остров, популярный у иностранных туристов, откроется для полностью вакцинированных путешественников с 1 октября. Но эпидемиологическая обстановка пока не позволяет реализовать этот план.

В министерстве культуры, спорта и туризма Вьетнама пришли к выводу, что по плану пилотной программы в течение первых трех месяцев Фукуок будет принимать всего от трех до пяти тысяч иностранных туристов в месяц, размещая их в специально аккредитованных гостиницах и разрешая передвижение только по территории нескольких районов острова.

Все путешественники будут доставляться из аэропортов по "запечатанным" маршрутам специально оборудованными изолированными автобусами и морским транспортом.

