Греция ужесточила коронавирусные меры для туристов по всей стране

Власти Греции с 6 ноября ужесточили коронавирусные меры на территории всей страны из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Теперь для посещения заведений общественного питания, торговых центров и аутлетов местные жители и туристы обязаны иметь при себе сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Отмечается, что новые ограничения будут действовать до 22 ноября.

При этом открытыми для посещения без предъявления каких-либо документов остаются продуктовые магазины, аптеки, заправки и рынки.