https://news.day.az/tourism/1401121.html Греция ужесточила коронавирусные меры для туристов по всей стране
Греция ужесточила коронавирусные меры для туристов по всей стране
Власти Греции с 6 ноября ужесточили коронавирусные меры на территории всей страны из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Теперь для посещения заведений общественного питания, торговых центров и аутлетов местные жители и туристы обязаны иметь при себе сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.
Отмечается, что новые ограничения будут действовать до 22 ноября.
При этом открытыми для посещения без предъявления каких-либо документов остаются продуктовые магазины, аптеки, заправки и рынки.
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