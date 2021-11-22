Австралия откроет границу для некоторых привитых обладателей виз с 1 декабря

Австралия откроет въезд в страну для обладателей виз, полностью вакцинированных от COVID-19, с 1 декабря. Информация об этом появилась в понедельник на сайте премьер-министра страны Скотта Моррисона, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что послабления в первую очередь коснутся студентов, держателей бизнес-виз и беженцев.

Премьер-министр также отметил, что с 1 декабря Австралия начнет принимать вакцинированных туристов из Южной Кореи и Японии.

"Возвращение квалифицированных работников и студентов в Австралию является важным этапом на пути восстановления", - отметил премьер-министр.

Власти Австралии закрыли границы государства 24 марта 2020 года в связи с пандемией. В настоящий момент въезд в страну полностью запрещен для всех иностранцев. Граждане и постоянные жители Австралии могут вернуться на родину из-за границы, однако общее число репатриантов в неделю ограничено. Все прилетевшие в Австралию обязаны пройти 14-дневную изоляцию в одном из государственных карантинных отелей или в специальном лагере для репатриантов.

С начала пандемии в стране выявили более 199 тыс. заразившихся коронавирусом. Выздоровели 182 тыс. человек, умерли около 1,9 тыс. С 22 февраля в Австралии идет общенациональная кампания по вакцинации против коронавируса. К настоящему моменту полностью привиты более 18 млн человек.