Рим: город на все времена

У Вечного города тысяча граней, откройте их для себя!

НЕИЗБИТЫЕ МАРШРУТЫ ПОМОГУТ ЛУЧШЕ УЗНАТЬ ГОРОД

Каменный зоопарк

Если вы хотите приятно и нетривиально провести время в Риме, предлагаем отправиться на прогулку по улицам исторического центра в поисках символических животных, которые напоминают о мифах и исторических событиях - эксклюзивный и почти неизвестный Каменный зоопарк Вечного города.

Подробнее: https://www.turismoroma.it/it/zoo-di-pietra

Римские истории

В Риме есть люди и места, которые являются свидетелями и свидетельствами того, как на протяжении более ста менялся город: это династии, владеющие так называемыми Историческими магазинами передового разряда (Negozi Storici di Eccellenza), хранители историй о малоизвестном Риме, увиденном с необычных ракурсов, которые, словно знаки препинания, встречаются на пути обычных туристических маршрутов.

Эти истории заслуживают того, чтобы быть рассказанными теми, кто был и остается их главными героями, дабы предложить гостям города увидеть его подлинную душу, связанную с территорией и ее жителями.

Подробнее: https://www.turismoroma.it/it/pagina/racconti-romani

Район Остьенсе

Этот район, популярный среди студентов и хипстеров, - отличное место для знакомства с ночной жизнью Рима, он представляет собой фантастическое сочетание старого и нового. В Остьенсе с его знаменитыми граффити, фабриками льда и постиндустриальными панорамами (обязательно побывайте в Чентрале Монтемартини), вас ждут всевозможные гастрономические удовольствия, начиная с первого римского гастронома Eataly с самым богатым ассортиментом до близлежащего рынка Тестаччо, где можно отведать вкусные блюда местного стрит-фуда.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО УРОВНЯ

Грандиозные памятники, сотни церквей и величественные фонтаны Рима делают его самым узнаваемым городом с самой высокой в мире концентрацией исторических, археологических и архитектурных памятников: здесь находится более 16% мирового и 70% итальянского культурного наследия.

Его исторический центр, очерченный периметром стен Аврелиана, - наслоение памятников почти трех тысячелетий: в 1980 году, вместе с экстерриториальными владениями Святого Престола в городе и базиликой Сан-Паоло-Фуори-ле-Мура, он был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сердце католического христианства, Рим - единственный в мире город, где находится иностранное государство: анклав Ватикан.

Те, кто впервые приезжает в Вечный город, должен обязательно увидеть:

Колизей - самый большой амфитеатр на территории бывшей Римской империи, признанный в 2007 году одним из семи современных чудес света, единственным в Европе;

Пантеон - один из наиболее хорошо сохранившихся образцов римской монументальной архитектуры;

Римский форум и Палатинский холм - центр общественной жизни на протяжении более тысячи лет;

Фонтан Треви - самый знаменитый римский фонтан, шедевр, созданный из воды и камня;

Площадь Навона - это один из самых ярких и характерных городских комплексов Рима в стиле барокко;

Капитолийские музеи - старейший публичный музей в мире, основанный в 1471 году Сикстом IV, который передал в дар римскому народу собрание античной бронзы, помещавшееся прежде в Латеранском дворце. Музеи расположены на площади, впервые в современном Риме спроектированной в соответствии с критериями единого проекта гениальным Микеланджело, - площади Капитолия.

Рынок Траяна - Музей императорских форумов на рынке Траяна топографически и концептуально связан с грандиозной городской системой Имперских форумов: Цезаря (46 г. до н.э.), Августа (2 г. до н.э.), Храма Мира (75 г. н.э.), Нерва (97 г. н.э.)) и Траяна (112 и 113 г. н.э.).

Галерея Боргезе - музей, где хранятся шедевры Антонелло да Мессина, Джованни Беллини, Рафаэля, Тициана, Корреджо, Караваджо и великолепные скульптуры Джан Лоренцо Бернини и Кановы.

Собор святого Петра в Ватикане - символ христианского мира, возвышающийся над всем городом.

Музеи Ватикана - это одно из крупнейших в мире собраний художественных произведений, поскольку здесь экспонируется богатейшая коллекция произведений искусства, собранная за века римскими папами; сюда также входят Сикстинская капелла и папские станцы, расписанные фресками Рафаэля и Микеланджело.

Мавзолей Адриана (Замок Сант-Анжело), расположенный на правом берегу Тибра, в нескольких шагах от Ватикана, с которым он связан длинным укрепленным коридором Пассетто, замок Святого Ангела, также известный как Моле-Адриана и Мавзолей императора Адриана, - один из самых известных и посещаемых памятников в Риме.

Зеленые зоны Рима: Рим - один из самых зеленых городов Европы, сокровищница искусства, усеянная парками и садами с пышной растительностью и археологическими памятниками, скульптурами, прудами, фонтанами и великолепными виллами. Благодаря уютным зеленым оазисам итальянская столица является всесезонным городом: от великолепного периода весеннего цветения до романтического осеннего листопада, от бодрящих зимних прогулок до приятного летнего отдыха.

Помимо исторических резиденций самых главных аристократических семей, среди которых Вилла Боргезе, Вилла Дориа Памфили, Вилла Ада Савойя, Вилла Торлониа, у итальянской столицы есть настоящие "зеленые легкие", представляющие высокий исторический, археологический и натуралистический интерес, такие как обширный Региональный парк древней Аппиевой дороги, и живописные панорамные точки, откуда открывается прекрасный вид на город, такие как Апельсиновый сад "Джардино-дельи-Аранчи", Пинчо и холм Яникул.

Археологический парк древней Остии - в наши дни один из крупнейших и важнейших археологических районов Италии, уступающий по размеру только Помпеям. Посетители попадают в древний римский город, окруженный пышной средиземноморской природой.

И несколько слов о современных достопримечательностях:

Aудиториум в парке музыки, спроектированный знаменитым архитектором Ренцо Пиано, появившийся в городе 21 декабря 2002 года, - большой многофункциональный комплекс, где представлены все художественные жанры.

Римский конгресс-центр "Ла-Нувола" - здание, спроектированное Studio Fuksas в 2008 году, представляющее собой выдающийся пример инноваций в области природоохранной архитектуры, где используются передовые технологические решения. В 2012 году Королевский институт британских архитекторов объявил центр "Домом года" Best Building Site.

Рим - настоящий музей под открытым небом, каждый его уголок - художественный шедевр мирового уровня.

ЛУЧШИЕ И ПАНОРАМНЫЕ РЕСТОРАНЫ

La Terrazza - гордость отеля Eden; в ноябре 2017 года он был удостоен звезды Мишлен. Ресторан расположен на верхнем этаже, поэтому отсюда открывается захватывающий вид на Рим, а удостоенный многих наград шеф-повар Фабио Черво порадует креативными и сезонными новаторскими блюдами средиземноморской кухни.

Расположенный на крыше ресторан и бар "Settimo" - один из самых высоких ресторанов в городе, представляет собой изящный зеленый оазис; он расположен в отеле Sofitel Rome Villa Borghese.

Один из самых захватывающих видов открывается с "Небесной террасы" Cielo Terrace в отеле Hotel de la Ville, входящем в группу Rocco Forte Hotels, открытым в 2019 году, где вас ждет богатое разнообразие вкусных меню, разработанных Фульвио Пьеранжелини, руководителем отдела питания Rocco Forte.

La Pergola с захватывающим видом на Рим с верхнего этажа отеля Rome Cavalieri - A Waldorf Astoria - единственный римский ресторан-обладатель трех звезд Мишлен. Кухня, которой руководит Хайнц Бек, - настоящий храм международной гастрономии, где талант сочетается с творчеством. Для запоминающегося ужина хотим посоветовать еще одно место: отмеченный звездой Мишлен панорамный ресторан Imago, расположенный на шестом этаже отеля Hassler, принадлежащий Роберто Э. Вирту. Безупречный сервис и захватывающий вид гарантированы.

Ресторан Il Pagliaccio, отмеченный двумя звездами Мишлен, входит в число лучших ресторанов мира, включенных в путеводитель Les Grandes Tables du Monde 2020 года; здесь вас ждет изысканная кухня со своим хорошо узнаваемым лицом.

И еще несколько адресов гарантированно качественной гастрономии: Pipero Roma, самый космополитичный из мишленовских ресторанов Рима, с видом на Новую церковь; Per me, расположенный между улицами Виа-Джулия и Виа-деи-Банки-Векки, предлагающий новаторский, "материальный" формат, начиная с оформления пространства; Glass Hosteria, находящийся в самом сердце Трастевере, где вы можете открыть для себя блюда знаменитого шеф-повара Кристины Бауэрман; Al Moro, расположенный в двух шагах от фонтана Треви, - исторический ресторан, где вы можете отведать высококачественные аутентичные блюда римской кухни.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В РИМЕ

Помимо увлекательных экскурсий, в Риме возможны самые разнообразные занятия. В региональном парке Аппиа-Антика есть много полей для гольфа, окруженных древними величественными акведуками. Можно заняться греблей по Тибру, любуясь его древними и современными мостами, замком Сант-Анжело и другими памятниками.

В Риме проложено множество велосипедных дорожек: вдоль Тибра, от моста Понте-Мильвио до Виллы Ада, по древней Аппиевой дороги...

В Риме можно заняться городским треккингом, йогой в исторических парках Виллы Боргезе, Вилл Памфили, Вилла Торлонии и других, а можно и отравиться на кулинарные курсы.

Рим- приморский город.

Если центр столицы Италии составляют историко-археологические памятники, то его душа - это море: побережье Лидо-ди-Остия, длинные песчаные пляжи, рационалистические здания и здания в стиле модерн, в районе, который, по сути, представляет собой небольшой город. Римский пляж - это пробежки вдоль моря, увлекательные игры с друзьями в пляжный волейбол, пляжный футбол или фрисби, а еще - серфинг, виндсерфинг и кайтсерфинг.

НОВИНКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЕЗОНА

КЛИМТ: СЕЦЕССИОН И ИТАЛИЯ до 27 марта 2022 в Музее Рима

www.museodiroma.it/it/mostra-evento/klimt-la-secessione-e-l-italia.

СЕБАСТЬЯН СОЛЬГАДО: АМАЗОНИЯ до 13 февраля 2022 в Национальном музее искусства XXI века MAXXI на улице Via Guido Reni, 4 A

https://www.maxxi.art/events/sebastiao-salgado/

КАРАВАДЖО И АРТЕМИЗИЯ: ВЫЗОВ ЮДИФИ. НАСИЛИЕ И ОБОЛЬЩЕНИЕ В ЖИВОПИСИ В XVI-XVII веков до 27 марта 2022 в Национальной галерее старинного искусства, дворец Барберини на улице Via delle Quattro Fontane, 13

www.barberinicorsini.org/evento/caravaggio-e-artemisia-la-sfida-di-giuditta-violenza-e-seduzione-nella-pittura-tra-cinquecento-e-seicento/

МУЗЕИ

Музей Нинфео на Эсквилине: откройте для себя древние сады Horti Lamiani

Площадь Пьяцца Витторио https://www.museoninfeo.it/

В Риме восстановлено одно из самых необычных исторических мест: под штаб-квартирой Enpam на площади Пьяцца Витторио открылся музей Нинфео, новое выставочное пространство, где ожили Horti Lamiani, одни из самых красивых садов Древнего Рима, где находились резиденции некоторых императоров.

Мавританская оранжерея и башня открыта для посещения с ноября 2021 года

Музей Виллы Торлония на улице Via Nomantana, 70.

www.turismoroma.it/it/notizie/riapre-al-pubblico-da-novembre-il-complesso-della-serra-moresca-villa-torlonia

Буйство лепных украшений, цветного стекла, камней с резьбой, синих, желтых и охристых декоративных элементов: построенные в первой половине XIX века архитектором Джузеппе Йаппелли по воле принца Алессандро Торлония мавританская оранжерея и башня - одно из сокровищ Виллы Торлония. Оранжерея, выдержанная в мавританском стиле по мотивами гранадской Альгамбры, представляля собой красивый садовый павильон, предназначенный для размещения экзотических и редких растений, а также для проведения зрелищных мероприятий. Башня, напротив, предназначалась для более приватных встреч, в которых участвовало лишь нескольких человек, которых принц приглашал в изысканную столовую на верхнем этаже. Между башней и оранжереей Йаппелли построил искусственную пещеру, сильно разрушенную в 1908 году, с прудами и подвесными деревянными дорожками, сохранившимися лишь частично.

Мавзолей Августа на площади Piazza Augusto Imperatore

www.mausoleodiaugusto.it/it/

turismoroma.it/it/luoghi/mausoleo-di-augusto

Самая большая круглая гробница древнего мира, символ архитектурного великолепия римских времен, вновь открыта для публики. Мавзолей Августа, жемчужина исторического наследия человечества, был закрыт с 2007 года в связи с началом археологических исследований, которые предшествовали реализации большого проекта по восстановлению и реставрации.

Проход по стене Аврелиана на улице Виа-Кампания на Via Campania напротив дома №31

www.sovraintendenzaroma.it/content/camminamento-delle-mura-aureliane-di-campania

Величественный проход вдоль улицы Виа Кампания с двумя рядами арок, относящихся ко временам императора Гонория (401-403 гг. н.э.), был повторно использован как пограничная стена виллы Бонкомпаньи-Людовизи, а с первых десятилетий ХХ века стал излюбленным местом у художников для написания этюдов.

Проход по стене Аврелиана на улице Вьяле-Преториано на Viale Pretoriano между улицами Френтани и Рамни

www.sovraintendenzaroma.it/content/camminamento-delle-mura-aureliane-di-viale-pretoriano

Проход вдоль улицы Вьяле Преториано после реставрации приобрел облик, который он имел в XVIII векe, когда старинный маршрут был преобразован в променад с видом на город и сельскую местность. Тогда его опустили в землю не менее чем на 5 метров, чтобы выровнять древнюю орографию с высотой современного города и для строительства виллы Джентили, позже Доминичи.

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ

В Рим можно приезжать в любое время года. Вы увидите множество его цветов и оттенков, насладитесь его атмосферой, разной в разные сезоны, почувствуете его очарование и величие.

Любителям крупных спoртивных событий напоминаем о периодических состязаниях:

Конное шоу CSIO Пьяцца ди Сиена - одни из лучших в мире скачек, Римский марафон, Формула E, Интернационали ди Италия по теннису и Трофео Сеттеколли - самое престижное соревнование по плаванию в Италии.

Любителям кинематографа напоминаем об осеннем Римском празднике кино - прекрасном фестивале, который нельзя пропустить так же, как и волшебную атмосферу Рождества, царящую среди памятников и красот Рима.

Любители литературы не смогут пройти мимо Più libri più liberi ("Больше книг - больше свободы") - национальной выставки средних и мелких издательств и Литературного фестиваля. Программа наполнена событиями, встречами с авторами, чтениями и музыкальными представлениями, дебатами по отраслевым вопросам.

ЧТО ПРИВЕЗТИ НА ПАМЯТЬ

Из Рима можно привезти разные типичные продукты и вина, например, мини-печенье амаретти коричневато-золотистого цвета из миндаля, яичного белка и сахара; винные пончики; из сыров производимый под Римом "качо-фьоре" и марочный овечий сыр "пекорино романо" DOP.

В сфере питания существует много исторических компаний-производителей, продукцию которых вы можете приобрести. Компания Pallini славится на весь мир своим ликером Мистрà, Лимончелло и фруктовыми сиропами, а также другими напитками, такими как Sambuca 313 и Ferrochina Baliva, а компания Biscotti Gentilini, основанная в 1890 году, специализируется на производстве печенья высочайшего качества.

У подножия Испанской лестницы сосредоточены магазины самых известных брендов, но есть и небольшие роскошные бутики высочайшего качества. Если вы ищете изысканные ателье, заглянув в художественные галереи на Виа Маргутта, между Виа делла Пенна и Виа делл'Ока вы найдете концептуальные магазины, нишевые парфюмерии, оригинальные модные творения и изысканные украшения, а на Виа ди Монсеррато есть много мастерских моды и аксессуаров.

Если вам нужны изысканные бутики, загляните в художественные галереи на Виа Маргутта, расположенные между Виа-делла-Пенна и Виа-дель'Ока, где вы найдете концептуальные магазины и нишевые бутики парфюмерии, оригинальной моды и изысканных украшений, а на Виа-ди-Монсеррато есть много мастерских модной одежды и аксессуаров.

Еще одно важное место на карте в самом сердце Рима - расположенный на Виа-дель-Тритоне в нескольких шагах от фонтана Треви универмаг "Ринашенте". На его восьми этажах представлены лучшие итальянские и международные модные бренды, косметика, предметы дизайна и еда.

На обратном пути вас ждет роскошный шопинг в торговом центре Tax Free Mall, расположенном в международной зоне посадки E римского аэропорта Фьюмичино: здесь находится более 50 магазинов лучших мировых и итальянских брендов высокой моды. Если пункт вашего назначения - страна, не входящая в ЕС, то приятным подарком станет покупка без уплаты НДС в размере 22% - значительная экономия по сравнению с ценами в центре города.

Узнайте больше об Италии и календаре интересных событий: http://www.italia.it/ru