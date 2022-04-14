Flydubai продвигает Азербайджан как направление для поездок в период праздника Рамазан

Авиакомпания Flydubai включила столицу Азербайджана в свои пакеты Holidays by flydubai, предлагая пассажирам провести праздник Рамазан в Баку. Также начиная с мая, число рейсов между Дубаем и Баку увеличится до четырех в день. Об этом и других новшествах АЗЕРТАДЖ рассказал старший вице-президент по коммерческим операциям и электронной коммерции flydubai Джейхун Эфенди, передает Day.Az.

- Насколько популярен маршрут между Баку и Дубаем и есть ли рост туристических потоков?

- Впервые мы начали летать в Баку в 2009 году. Азербайджан все эти годы остается популярным направлением для пассажиров flydubai, особенно в зимние месяцы. Многие люди путешествуют, чтобы насладиться широким спектром предложений в области зимних видов спорта, включая катание на лыжах и сноуборде. Также многие едут в Баку, чтобы окунуться в атмосферу культурного синтеза, посетить Старый город, и многочисленные объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы видим большой спрос на рейсы между Баку и Дубаем и в сезон весенних праздников, когда мы предлагали до четырех рейсов в день. А в период предстоящих праздников Ид в начале мая мы ожидаем дальнейшего роста спроса на поездки между двумя странами. Авиакомпания flydubai включила столицу Азербайджана в свои праздничные пакеты Holidays by flydubai, предлагая пассажирам не только перелет, но и проживание в отеле. И число рейсов в связи с этим будет увеличено до 4-х в день.

В свою очередь и Дубай остается предпочтительным направлением для пассажиров, путешествующих из Баку. Благодаря нашему расширенному кодшеринговому партнерству с Эмирейтс мы предлагаем пассажирам беспрепятственное соединение в рамках совместной сети, что позволяет большему количеству пассажиров посещать Дубай и другие регионы.

- Компания flydubai стремится продвигать и родной Дубай, как туристическое направление. Какие преференции в связи с этим получают ваши пассажиры?

- Концепция Holidays by flydubai предлагает множество конкурентоспособных туристических пакетов, предлагающих пассажирам легкое и доступное путешествие независимо от направления. Клиенты могут получить доступ к Holidays by flydubai как к универсальному магазину, чтобы просматривать и бронировать праздничные пакеты, включающие перелеты, отели и дополнительные услуги, такие как трансфер из аэропорта, туристическая страховка и многое другое. Таким образом, мы даем нашим пассажирам возможность планировать путешествия в соответствии со своими потребностями и включать любые дополнительные услуги в одно бронирование.

- Несмотря на продолжающуюся пандемию, многие направления путешествий сегодня вновь становятся доступными, благодаря открытию границ и снятию ограничений. Какое влияние на деятельность flydubai в 2021 году оказала пандемия COVID-19, и какие перспективы Вы видите в 2022 году?

- В 2021 году мы продолжали решать проблемы, связанные с COVID-19 и его влиянием на авиационную отрасль. Поскольку ограничения на поездки продолжают ослабевать, наши пассажиры осознают, что путешествия возможны, что находит отражение в растущем количестве еженедельных рейсов, которые мы выполняем.

Наша сеть значительно выросла за последний год. В 2021 году к сети flydubai присоединились 22 направления. Благодаря усилиям наших команд мы теперь выполняем рейсы по большему количеству направлений, чем до пандемии. В пик летнего туристического периода мы выполняли рейсы по 118 направлениям, и наши летние сезонные маршруты пользовались большой популярностью у пассажиров.

В этом году мы получим 20 самолетов Boeing 737 MAX 8, которые поддержат будущий рост авиакомпании. Это самое большое количество самолетов, поставленных за любой год с момента запуска авиакомпании. Мы также увеличим частоту рейсов и представим новые направления в нашей сети в течение 2022 года. В целом, поскольку ограничения на перелеты в нашей сети продолжают ослабевать, а спрос растет, мы можем с осторожным оптимизмом смотреть в будущее.

- Какие меры приняла flydubai, чтобы сделать путешествия максимально безопасными во время пандемии? Планируются ли какие-то нововведения в этой сфере?

- Несмотря на то, что ограничения на поездки продолжают ослабевать, мы понимаем, что путешествовать во время пандемии стало сложнее. Для удобства пассажиров, flydubai изменил систему обслуживания, чтобы свести к минимуму контакты между экипажем и пассажирами, обеспечив безопасные условия для путешествий.

Мы также призываем наших пассажиров быть в курсе правил Центра путешествий ИАТА и системы отслеживания пунктов назначения ИАТА на протяжении всего путешествия и следовать указаниям властей и авиакомпании. Мы также предоставляем дополнительную информацию в нашем информационном центре COVID-19, доступном на сайте flydubai.com.

- Недавно flydubai запустила инновацию - онлайн-магазин беспошлинной торговли. С чем это связано и как это восприняли ваши пассажиры?

- Мы всегда стремились добавлять новые функции, чтобы улучшить наш бортовой опыт и предоставить пассажирам больше возможностей во время путешествий с нами. Запуск интернет-магазина flydubai отражает это обязательство, поскольку мы даем пассажирам возможность приобрести различные товары перед полетом. Их покупки будут доставлены прямо на борт, что делает онлайн-шопинг еще более приятным и непринужденным занятием.