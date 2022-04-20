Греция зазывает туристов

Греция рискует не досчитаться сотен тысяч туристов из России и Украины этим летом. Но решение властей раньше открыть турсезон, похоже, приносит свои плоды, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Если в начале украино-российского конфликта наблюдался спад, то в последние недели, как утверждают в минтуризма страны, европейцы вновь стали интересоваться турами в Грецию.