Популярная азиатская страна отменила ПЦР-тесты

Индонезия отменила требование сдачи ПЦР-тестов для полностью вакцинированных туристов. Об этом сообщает CNN Indonesia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам президента республики Джоко Видодо, привитым туристам больше не потребуется сдавать ПЦР- или экспресс-тесты для въезда в страну. Тем не менее все путешественники по-прежнему обязаны зарегистрироваться в мобильном приложении Peduli Lindungi и оформить медицинскую страховку, покрывающую лечение от COVID-19.

Также лидер популярной среди туристов азиатской страны отменил требование об обязательном ношении масок на открытом воздухе - защитные средства понадобятся только в местах массового скопления людей, общественном транспорте и помещениях.