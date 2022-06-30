Психолог раскрыл простой способ не бояться полетов в самолете

Клинический психолог Виталий Сидняев объяснил Gazeta.ru, почему возникает аэрофобия и как ее преодолеть. Сидняев напомнил, что аэрофобия входит в список наиболее распространенных фобий, а также рассказал, какие простые упражнения помогут справиться с паникой во время полета, передает Day.Az.

Специалист посоветовал использовать технику переключения внимания, суть которой состоит в чередовании напряжения и расслабления внимания.

"Как только чувствуете, что вас накрывают страх или паника, начните описывать про себя формы облаков, которые видно в иллюминаторе, посчитайте, сколько кресел впереди. Мысленно расскажите, что вы сейчас видите, с описанием свойств. Например: журнал цветной, прямоугольный, гладкий, столик - серый, шершавый, с закругленными углами", - объяснил суть техники психолог.

Он рассказал и о другой популярной технике, дыхательной: "Положите руку на живот, вдыхайте медленно и спокойно, считая до четырех, а затем медленно и спокойно выдыхайте, считая до шести. Старайтесь дышать таким образом, чтобы чувствовать, как рука поднимается и опускается на животе.⁣⁣ Если в голову приходят посторонние мысли - отметьте этот факт, а затем плавно переведите внимание обратно на дыхание". Психолог посоветовал выполнять технику дыхания до тех пор, пока тревога, страх или паника не начнут уменьшаться.⁣⁣